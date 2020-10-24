مصر 2030 بدون غمر.. الزراعة تكشف ملامح خطة الاسفادة من الري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

تعكف الدولة المصرية ممثلة في وزراتي الزراعة والري على تطوير منظومة الري في مصر، على أن تصبح مصر 2030بدون ري بالغمر نهائيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة تحديث الري الحقلي، إن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الري الحديث تتم على مساحة مليون فدان، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة 9.4 مليون فدان: "مازال أمامنا استصلاح 2 مليون فدان آخرين لتقليل استيراد المحاصيل من الخارج".

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن منظومة الري الحديث تهدف إلى إعادة توزيع المياه وتعظيم وحدة الاستفادة منها، خصوصًا وأن نسبة العجز السكاني تخطت الـ2.5%، وتناقص حقوق الفرد من المياه من2500م في الخمسينيات إلى الأن بلغت 600م، في 2025 قد تصل 450م، وفي 2050 هيصل حصة الفرد إلى 350م.

وأوضح أن الزراعة تستحوذ وحدها على 80%من كميات المياه، وفي نظام الري بالغمر تعطي إنتاج بنسبة 50% من بعض المساحات المنزرعة، فيما المنظومة الجديدة تتيح زراعة ما يقرب من 90% من خلال رفع كفاءة توزيع المياه؛ ما يؤدي لوفرة الإنتاج الزراعي ويوفر في كميات المياه.

وأشار رئيس لجنة الري الحديث، إلى أن المنظومة الجديدة تخفض من تكلفة المحصول سواء في كميات المياه أو في استهلاك الكهرباء والسماد، مضيفًا: "الدولة المصرية ليس لديها خيارات أخرى نظرًا لمحدودية الموارد المائية".

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن خطة ترشيد المياه وتعظيم سبل الاستفادة منها خطة دولة بالكامل وليست وزارة الزراعة فقط، مشيرًا إلى أن الدولة توجهت بدعم أساليب الري الحديث من الري بالرش أو التنقيط حسب المحصول ونوعية التربة.

ونوه القرش لـ"مصراوي"، إلى أنه جاري التنسيق مع البنوك لتسهيل إجراءات مبادرة البنك المركزي من خلال قروض ميسرة بـ5% على 3 سنوات بمبلغ 10 الآف جنيه وحتى 15 ألف، طبقًا لطبيعة التركيب المحصولي الذي يتم التركيب عليه.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن وزارة الزراعة وضعت ضوابط واشترطات لتسهيل نجاح هذه الخطة من خلال العمل على توافر تقاوي محاصيل غير شرهة للمياه وتتحمل الأجواء الحارة.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري من خلال التحول للري الحديث.