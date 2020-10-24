10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة



كتب– يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن استبعاد نحو 10 فئات أخرى من صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة التي قررتها الدولة بـ500 جنيه كل شهر حتى نهاية العام الجاري، نتيجة تضررها من وباء كورونا المستجد.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الفئات الجديدة التي يتم استبعادها أثناء تدقيق البيانات تتمثل في: (المؤمن عليهم ـ أصحاب معاش تكافل وكرامة ـ من يمتلك سيارتين ـ من هو شريك في أحد الشركات ـ من يدرس أولاده في مدارس دولية ـ من لم يحدث بياناته من جديد - غير المصريين - التجار الذين لديهم سجل تجاري - غير المسجلين بوزارة القوى العاملة - المقيمين خارج مصر).

وتشمل الفئات الأولى المحرومة من المنحة: (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية - من يتقاضون معاشات – المتوفين– الأطفال - من يحصلون على منح تأمينية).

ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة، على اختيار الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، وتجنب الازدحام والتكدسات، حرصًا على سلامتهم وعدم وقوع أية أضرار على المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال 6 أيام، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدءا من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.