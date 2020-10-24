1400 تمثال أوشابتي و4 توابيت.. الآثار تعلن تفاصيل كشف جديد في تونا الجبل (صور)



(مصراوي):

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، اليوم السبت، مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادي است"، بداخلها تماثيل حجرية ولقى أثرية في حالة جيدة من الحفظ.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة، إن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10أمتار، يؤدي إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل، عُثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيري، إحداهما على هيئة العجل أبيس والآخر لسيدة.

كما عُثر على أواني كانوبية من أجمل الأواني التي تم العثور عليها، مصنوعة من الألبستر على هيئة أبناء حورس الأربعة نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.

وأشار وزيري إلى أنه تم العثور أيضًا على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، و6 دفنات لأفراد عائلتة بها ما يقرب من 1000 تمثال أوشابتي من الفيانس أيضًا، ومجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري، وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي ما بين الأسرة 26 حتى الأسرة 30.



كما تم العثور أيضًا على 4 توابيت حجرية على هيئة آدمية، ما زالت مغلقة بالملاط ولا يزال العمل مستمرًا للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.

جدير بالذكر أن حفائر البعثة الأثرية المصرية، كشفت الأسبوع الماضي، في موسمها الرابع بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا عن بئر للدفن بعمق 5 أمتار بداخله تابوت مصنوع من الحجر الجيري لكبير كهنة الإله جحوتي، ويدعي جحوتي إم حتب من الأسرة ال 26، وكان يشغل أيضًا منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا إيست الذي كشفت البعثة التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.

وزين التابوت بمناظر تمثل أولاد حورس الأربعة، في حالة جيدة من الحفظ بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.

كما نجحت البعثة الأثرية خلال مواسمها الثلاثة السابقة، في كشف العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتًا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزي.