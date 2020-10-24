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"استقلال الصحافة" تدعو الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية

04:40 م السبت 24 أكتوبر 2020
"استقلال الصحافة" تدعو الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية

بشير العدل

مصراوي

قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، خلال بيان لها اليوم السبت، إنها تدعو الصحفيين المكلفين بتغطية الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم أثناء متابعة سير العملية الانتخابية.

وطالب بشير العدل، مقرر اللجنة، الزملاء المكلفين بتغطية الانتخابات، في مرحلتَيها، بتوخي الحذر، والالتزام بالأداء المهني، والابتعاد عن أية محاولات من شأنها التأثير على سلامتهم، أو تعرضهم إلى مضايقات من أي جانب، واتباع القواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، للمتابعة الصحفية والإعلامية، سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارجها.

ودعا العدل الزملاء الصحفيين المكلفين بالتغطية من جانب مؤسساتهم الصحفية، والذين لا يحملون تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك المتدربين الصحفيين، محررين أو مصورين، الالتزام بتعليمات المتابعة، فى حدود المتاح لهم؛ بما يضمن سلامتهم.

وأشاد مقرر اللجنة بأداء مجلس النقابة في ما يتعلق بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الزملاء المكلفين بتغطية الانتخابات، وتقديم التسهيلات لأداء دورهم، والعمل على إزالة أسباب أية شكوى ترِد إلى الغرفة.

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