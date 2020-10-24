لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.. "بحوث الصحراء" يدعم مزارعي الزيتون بمطروح

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يقدم كل أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح؛ خصوصًا بالتزامن مع بدء موسم جني المحصول الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة انتاجه، وإقبال المزارعين على المعاصر؛ لاستخلاص الزيت.

وأشار زغلول، خلال حديث له اليوم السبت، إلى أنه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي قدره 60 قرشًا للكيلوجرام؛ دعمًا من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، لافتًا إلى أن مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلًا عن أن محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه؛ مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

وقال زغلول إن معصرة الزيتون بوحدة الإنتاج الزراعي بمطروح، تم تجهيزها وتحديثها؛ حيث تستقبل جميع المزارعين، وتنفذ كل العمليات الخاصة بإنتاج الزيت بداية من عمليات غسيل الثمار وإزالة المخلفات، ونهاية بفصل الزيت.