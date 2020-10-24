بعد الإدلاء بصوتها.. برلمانية تطالب المواطنين بالمشاركة الوطنية في الانتخابات

كتب- مصراوي:

أدلت النائبة مايسة عطوة، وكيل أول القوى العاملة بمجلس النواب ومرشحة القائمة الوطنية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، بدائرتها الانتخابية في حدائق الأهرام.

يأتي ذلك خلال أولى أيام العرس الديمقراطي، بعدما انتهت من تفقد اللجان الانتخابية في مدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة؛ للإطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشادت عطوة، خلال البيان الصادر لها، بالإجراءات الأمنية والوقائية المُتخذة في جميع اللجان الانتخابية ضد فيروس كورونا بمدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة، مطالبةً المواطنين بالتوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي لم يتكرر كثيرًا.

وأكدت البرلمانية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا بد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان، لافتةً إلى أن مجلس النواب 2020 سيقوم باستكمال كل الأدوار الذي قام بها برلمان 2015، من سن تشريعات وقوانين تخدم مصلحة المواطن في الأساس، بالإضافة إلى استكمال خطة التنمية التي بدأت بها الدولة الفترة الماضية.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوين للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة، تتضمن انتشارًا أمنيًّا واسعًا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وَفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكل مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وإفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.