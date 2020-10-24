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سفير تايلاند للإمام الأكبر: مطمئنون على أبنائنا الدارسين في رحاب الأزهر

03:19 م السبت 24 أكتوبر 2020
سفير تايلاند للإمام الأكبر: مطمئنون على أبنائنا الدارسين في رحاب الأزهر

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمقر المشيخة، يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة؛ لبحث المشروعات والتعاون المشترك بين الجانبين.

وقال يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة: "أبعث لكم تحيات واحترام كل قيادات تايلاند؛ على ما تبذلونه من جهود كبيرة، وصل صداها للعالم كله، ونؤكد لفضيلتكم إننا مطمئنون على أبنائنا الدارسين في الأزهر الشريف، كما يسعدنا التعاون معكم وتعزيز علاقاتنا العلمية والثقافية المشتركة".

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بهذه العلاقات الطيبة مع تايلاند، مؤكدًا أن تايلاند تأتي في مقدمة الدول الأكثر كثافة من حيث عدد الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، في المراحل الدراسية كافة، مشيدًا بمبادرات الطلاب التايلانديين في كثير من المجالات العلمية والاجتماعية داخل أروقة الأزهر الشريف، وبدور سفارة تايلاند في متابعة أمور الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر والوقوف على مشكلاتهم ومعالجتها بالشكل المناسب.

جدير بالذكر أن هناك ٣٤٧١ طالبًا وطالبة من دولة تايلاند، يدرسون في الأزهر بالمراحل التعليمية كافة، وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة بعد الجامعية، منهم ٤٦٠ طالبًا ملتحقون بالمدن الجامعية بالأزهر، كما أن للأزهر ١٧ مبتعثًا ما بين مدرس وواعظ وأكاديمي داخل تايلاند.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سفير تايلاند

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