إقبال متوسط إلى كثيف.. "قومي حقوق الإنسان" يصدر تقريره الأول بشأن انتخابات "النواب 2020"

كتب- محمد نصار:

بدأت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجرى يومي 24 و25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة هي: الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، سوهاج، الفيوم، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، الأقصر، قنا)، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم السبت وغدا الأحد.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات: أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة، عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية الاقتراع، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.

ويتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس 4 قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة - دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية).

وقد قام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة الجيزة بمناطق: الدقي، العجوزة، الوراق، وأفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولى للتصويت، مع اقبال متوسط للناخبين، في حين شهدت مناطق أخرى ذات طبيعة خاصة بها حيث أنها مناطق ريفية بمركز أبوالنمرس إقبالا كبيرا وخاصة من الرجال على إثر حشد من أنصار المرشحين للمشاركة.

كما أكدت غرف عمليات المجلس بالمحافظات، على أن عملية التصويت قد شهدت إقبالاً كبيرا في المناطق الريفية مع التأكيد على فتح مقار اللجان في موعدها من الساعة التاسعة صباحا واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وشدد المجلس، على ثقته بالمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستوري، كما يؤكد على استعداده لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.