للحد من جنونها وارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يشيد بتجربة تجفيف محصول الطماطم

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الطماطم من الخضراوات سريعة التلف، ويصعب تخزينها طازجة لفترات طويلة، ودائمًا ما يتسبب عدم استقرار أسعارها في إلحاق خسائر بالمزارعين وبلبلة للمستهلكين.

وأضاف أبو صدام، خلال حديث له اليوم السبت، أن الاتجاه لتجفيف الطماطم أحد أهم الطرق للحد من جنون الطماطم والعمل على استقرار أسعارها وإضافة قيمة اقتصادية إضافية لها، وتوفير فرص عمل سهلة للمرأة الريفية وشباب الفلاحين في تقطيع وفرز الطماطم لتجفيفها.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى تحقيق أرباح للمزارعين جراء عمليات تصدير الطماطم وتقليل الفاقد من عمليات الفرز؛ خصوصًا في ذروة الإنتاج ووفرة المحصول.

وأوضح عبد الرحمن أن تجفيف الطماطم انتشر في النوبارية والأقصر وإسنا، بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة، ووزارتَي الزراعة والتعاون الدولي، وأصبحت الطماطم المصرية المجففة تغزو أسواق أوروبا.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن عمليات التجفيف تتم بطريقة بسيطة عن طريق تقطيع ثمار الطماطم إلى نصفين أو أكثر، حسب حجم الثمرة، ونشرها في مناشر معرضة للشمس مباشرة لمدة أسبوع أو أكثر لخفض المياه بالثمار وإضافة الملح إليها.

وتابع عبد الرحمن بأن المناخ بمحافظات الصعيد والصحراء الغربية مناسب لعمليات التجفيف بأشعة الشمس المباشرة دون أي تكاليف؛ حيث ينتج من كل عشرة كيلوجرامات طماطم طازجة واحد كيلوجرام طماطم مجففة، مشيرًا إلى أن الطماطم المجففة سهلة الحفظ والتعبئة، ويصل سعر كيلوجرام الطماطم المجففة إلى40 جنيهًا مصريًّا.

يُشار إلى أن الطماطم المجففة تستخدم في عمل البيتزا والصلصة، وتُضاف إلى بعض المأكولات الأخرى؛ حيث تعد هذه الصناعة من الصناعات الجديدة في مصر، والتي قد ترفع صادرات مصر من الطماطم التي تقل عن 2% حتى الآن من جملة صادرات مصر الزراعية، كما تسهم في الحد من جنون الطماطم.