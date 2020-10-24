وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات النواب بالعجوزة – "صور"

ننشر مناطق سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات اليوم وغدا- صور

أدلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، جنباً إلى جنب مع مجلس الشيوخ.

وأشاد الوزير، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

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