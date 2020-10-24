أمانة "الشيوخ" تستقبل الأعضاء المعينين بقرار جمهوري لتسليمهم كارنيهات العضوية.. غدًا

تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، الأعضاء المعينين بالمجلس الصادر لهم قرار رئيس الجمهورية وتسليمهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم، بالبهو الرئيسي بمقر المجلس اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين ١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ لإكمال نصاب المجلس بعد انتخاب ثُلثي أعضائه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية في العدد ٤٢ مكرر بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠.