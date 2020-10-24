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انطلاق أولى اجتماعات لجنة إعداد لائحة "الشيوخ".. غدًا

01:47 م السبت 24 أكتوبر 2020
انطلاق أولى اجتماعات لجنة إعداد لائحة "الشيوخ".. غدًا

مجلس الشيوخ

مصراوي

تنطلق أولى جلسات اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، والمكلفة بممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

كان مجلس الشيوخ قد فوض في جلسته الإجرائية الثانية يوم الأحد الماضي، هيئة مكتب المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال شهر، على أن تعرضها على المجلس في أول جلسة لاحقة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الأمانة العامة للمجلس أعدت مقترحًا بمشروع للائحة جدير بالبناء عليه.

مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

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