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"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 23 ألف راكب على 202 رحلة.. اليوم

01:45 م السبت 24 أكتوبر 2020
"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 23 ألف راكب على 202 رحلة.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن المطار سيشهد وصول 102 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11783 راكبًا، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11262 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 202 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج ، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل على متنها نحو 23 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

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