رئيس "الشيوخ" يوافق على تعيين المستشار محمود إسماعيل عتمان أمينًا عامًّا للمجلس

وافق مجلس "الشيوخ"، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، على تعيين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمينًا عامًّا للمجلس بدرجة وزير.

جاءت الموافقة عقب انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، وبعد الإشادة الواسعة بحسن تسيير أعمال المجلس خلال فترة توليه المنصب كقائم بالأعمال، وبدا واضحًا في التنظيم الرائع الذي شهد به الجميع في أولى جلسات المجلس التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية، أن يتم ترتيب الجلوس على المقاعد حسب ترتيب السن؛ حيث خصص المستشار عتمان بمعاونة فريق العمل، والمستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام، لكل عضو مقعدًا عليه اسمه وملف به كل ما يلزم في الجلسة؛ ما أسهم في وصول كل عضو إلى مقعده بيسر وسهولة، وهو ما يعد تقليدًا برلمانيًّا جديدًا، وكذلك التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة الواقية، فنتج عن كل ذلك ظهور القاعة بالمظهر الحضاري الذي لم يسبق له مثيل، منافساً بذلك المجالس النيابية العالمية العريقة؛ فضلاً عن إشادة الأعضاء بحسن استقبالهم أثناء تسلمهم كارنيهات العضوية.

ونال عتمان رضا جميع الأعضاء، وهو ما ظهر أثناء تصفيق النواب الحاد في المرتين اللتين ذكر فيهما اسمه خلال الجلسة الافتتاحية، الأولى على لسان وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، والثانية أثناء كلمة المستشار فرج الدري عضو المجلس (والأمين العام السابق لمجلس الشورى)، والذي تقدم بأول اقتراح برغبة وكان بتعيين المستشار عتمان أمينًا عامًّا للمجلس، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ليكون باكورة قراراتها.

يُذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، تخرج في كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 1982، وكان أول الدفعة، وتم تعيينه في مجلس الدولة عام 1983 وشغل العديد من المناصب إلى أن تم ندبه مؤخرًا ندبًا كليًّا من مجلس الدولة؛ للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.