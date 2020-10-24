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6 جهات.. قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة المولد النبوي

10:47 ص السبت 24 أكتوبر 2020
6 جهات.. قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة المولد النبوي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المولد النبوي إجازة المولد النبوي

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