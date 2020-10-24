6 جهات.. قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة المولد النبوي
كتب- محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106060
عدد المصابين
-
98624
عدد المتعافين
-
6166
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
41992013
عدد المصابين
-
31184544
عدد المتعافين
-
1142731
عدد الوفيات
إعلان