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3 إجراءات.. "الأطباء" تنفي اعترافها بشهادات زمالة تمنحها جمعية طبية

10:10 ص السبت 24 أكتوبر 2020
3 إجراءات.. "الأطباء" تنفي اعترافها بشهادات زمالة تمنحها جمعية طبية

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نفت نقابة الأطباء، إعلانا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الجمعيات الطبية، تزعم منحها زمالات طبية وهي (زمالة الجمعية العربية لطب الجنين وزمالة الحقن المجهري لأطفال الأنابيب وزمالة المناظير)، تحت إشراف جامعة باليرمو الإيطالية ونقابة الأطباء المصرية.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنها لا تعترف بهذه الزمالات التي تمنحها تلك الجمعية، محذرة من استخدام اسم النقابة للترويج لشهادات لا تعلم عنها شيئًا.

وإزاء ذلك، قرر مجلس النقابة فى جلسته الأخيرة؛ توجيه إنذار وتحذير للجمعية لمنع استخدام اسم النقابة للترويج لإعمالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الإعلان، ومخاطبة مباحث الإنترنت لمعرفة من نشره.

نقابة الأطباء جمعية طبية الجمعية العربية لطب الجنين

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