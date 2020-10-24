حدث ليلاً| الآثار توضح حقيقة تعرض رأس نفرتيتي للتخريب.. واستجواب رئيسا "فيسبوك" و"تويتر"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

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​​الآثار توضح حقيقة تعرض رأس نفرتيتي للتخريب في ألمانيا

نفت وزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرُض عدد من القطع الأثرية في جزيرة المتاحف ببرلين للتخريب، من بينها قطع أثرية مصرية.

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لن تُرى قبل 2080.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة تحدث 21 ديسمبر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم يوم 21 ديسمبر المقبل، ولن تحدث مرة أخرى قبل عام 2080.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الظاهرة يطلق عليها "الاقتران الأعظم" بين كوكبي المشترى وزحل، أكبر كوكبين في النظام الشمسي، موضحًا أنه لن يحدث مثل هذا الاقتران إلى أقل من (0.1 درجة) مرة أخرى حتى يوم 15 مارس 2080.

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​​"البيئة" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة للتنسيق مع غرف عمليات الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أية اضرار بيئية قد تنتج عن السيول والأمطار الغزيرة المحتملة والعمل على الحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها وذلك بعد صدور بيان عن هيئة الأرصاد الجوية يتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر.

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إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتين، بطلقات نارية خرطوش في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا، و تبادل إطلاق نار ووقوع مصابين بسبب لهو الأطفال.

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"الوضع أصبح مزعج لمصر".. أديب عن تصريحات ترامب بشأن سد النهضة

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني وهو يطالبه بوضع حل لملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الأمر قد ينتهي بمصر بتفجير هذا السد.

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رئيس البرلمان العربي يُرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالاتفاق الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة.

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إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية في سلوفينيا، أن وزير الخارجية أنزيه لوجار أصيب بفيروس كورونا بعد جولة له هذا الأسبوع في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن الخارجية قولها: إن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض وأجري له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.

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رئيسا "فيسبوك" و"تويتر" يواجهان استجواب الشيوخ بشأن التدخل في الانتخابات

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، يوم الجمعة، إن رئيسي شركتي فيسبوك وتويتر، وافقًا على الخضوع للاستجواب من جانب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تعاملهما مع موضوع مثير للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" قبيل الانتخابات الرئاسية.

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ترامب: سينتهي المطاف بتفجير سد النهضة.. علينا القيام يشيء ما (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إثيوبيا انتهكت اتفاقا عكف على إعداده بشأن سد النهضة الأثيوبي الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات جراء مماطلتها في مفاوضات السد القائمة منذ قرابة عقد من الزمان مع مصر والسودان.

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مقتل طيارين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية ألاباما

قالت البحرية الأمريكية، إن طيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية في ولاية ألاباما يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل، إن الطائرة وهي طائرة تدريب من طراز "تي- 6 بي تيكسان" سقطت بمدينة فولي مما أسفر عن مقتل قائديها، مضيفا أن هناك تحقيق يجري في الحادث.

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