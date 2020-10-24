أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي انتخابات النواب مناظرة ترامب وبايدن الأهلي والوداد الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

​التصويت اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس النواب 2020

09:00 ص السبت 24 أكتوبر 2020
​التصويت اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس النواب 2020

أرشيفية

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الداخل، اليوم السبت وغدًا الأحد، في محافظات المرحلة الأولى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر".

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الرابط التالي:
انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2020 الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة الانتخابات

الخبر التالى:

كورونا في 24 ساعة| 174 إصابة جديدة في مصر.. و فرنسا تتخطى المليون إصابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106060

    عدد المصابين

  • 98624

    عدد المتعافين

  • 6166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41992013

    عدد المصابين

  • 31184544

    عدد المتعافين

  • 1142731

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب: لا أحد يمكنه لوم مصر إذا فجرت سد النهضة (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا