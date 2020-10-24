​التصويت اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس النواب 2020

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الداخل، اليوم السبت وغدًا الأحد، في محافظات المرحلة الأولى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر".

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الرابط التالي: