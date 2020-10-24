"المتضررون أولًا".. ننشر الفئات المستحقة لصرف منحة الـ500 جنيه

​​كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، الفئات الأولى والمستحقة لمنحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي سجلت لتحديث بياناتها عبر موقعي الوزارة ومجلس الوزراء.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الفئات المستحقة أولًا تتمثل في (المتضررين) بالفعل من فيروس كورونا المستجد، نتيجة عملهم في قطاعات غير منتظمة، وعدم تمتعها بنظام تأميني، ولا يحصلون على معاش.

وأوضح أن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، وتجنب الازدحام والتكدسات حرصًا على سلامتهم وعدم وقوع أية أضرار على المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال 6 أيام، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وفتحت الحكومة باب التسجيل لمدة ستة أيام، بدء من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه.

ويرصد "مصراوي" خطوات الاستعلام عن أسماء المستحقين على النحو التالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الطلب الذي ظهر للمواطن عند التسجيل.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب المقدم.

- الضغط على زر إرسال لمعرفة النتيجة.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.​