لن تُرى قبل 2080.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرة فلكية نادرة تحدث 21 ديسمبر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم يوم 21 ديسمبر المقبل، ولن تحدث مرة أخرى قبل عام 2080.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الظاهرة يطلق عليها "الاقتران الأعظم" بين كوكبي المشترى وزحل، أكبر كوكبين في النظام الشمسي، موضحًا أنه لن يحدث مثل هذا الاقتران إلى أقل من (0.1 درجة) مرة أخرى حتى يوم 15 مارس 2080.

وأوضح القاضي في بيان اليوم، أن استخدام علماء الفلك كلمة اقتران لوصف اجتماعات الكواكب والأجسام الأخرى على قبة السماء، لافتًا إلى أن هذا الاقتران سيكون أول اقتران بين المشترى وزحل منذ عام 2000، وأقرب اقتران عند أقرب نقطة لهما بين المشترى وزحل منذ عام 1623، حيث سيكون المشترى وزحل على بعد 0.1 درجة فقط، وهذا يساوي 1/5 قطر القمر بدرًا.

وأضاف أن زحل، هو الكوكب السادس من حيث بعده من الشمس، وهو الكوكب الأبعد والأبطأ حركة والذي يمكننا رؤيته بسهولة بالعين وحدها بينما كوكب المشترى، خامس كوكب بعدًا عن الشمس، وهو ثاني أبطأ كوكب بعد زحل.

وتابع القاضي: "أنه لهذا السبب، فإن اقترانات كوكب المشترى/ زحل هي أندر اقترانات الكواكب الساطعة، بحكم حركاتها البطيئة حول الشمس"، لافتًا إلى أن زحل يستغرق ما يقرب من 30 عامًا، لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يستغرق كوكب المشترى حوالي 12 عامًا.

وأشار إلى أنه كل 20 عامًا، يلحق المشترى كوكب زحل كما يبدو لنا من الأرض ومن عام 2000 إلى عام 2100 تحدث اقترانات كوكب المشترى/ زحل كما يرى من الأرض في هذه التواريخ (28 مايو 2000، 21 ديسمبر 2020، 31 أكتوبر 2040، 7 أبريل 2060، 15 مارس 2080، و18 سبتمبر 2100).