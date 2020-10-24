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​"معدات وغرف عمليات".. كيف تتعامل الزراعة مع سيول محتملة؟

02:00 ص السبت 24 أكتوبر 2020
​"معدات وغرف عمليات".. كيف تتعامل الزراعة مع سيول محتملة؟

أرض زراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة لديها خطة موسمية بوجه عام للتعامل مع الموسم الشتوي، وتحرك عاجل للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الـ3 أيام القادمة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد، مشيرًا إلى حالة التأهب والاستنفار.

وأضاف حماد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الوزارة دفعت بغرف عمليات إدارة الأزمات، وتلقي البلاغات عن طريق مديريات الزراعة، لافتًا إلى نشر معدات جهاز تحسين الأراضي من اللوادر والحفرات؛ لسحب المياه المتركمة، وتطهير مجاري الترع وفتح الطرق خصوصًا الطرق غير المستقيمة.

وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضي، أن الهدف من نشر المعدات هو تفادى الأضرار خاصة محافظات "الإسكندرية والساحل الشمالى ووادي النطرون والنوبارية"، مؤكدًا أن حزمة إجراءات تنفيذية لمواجهة هطول الأمطار والسيول بعد تحذيرات الأرصاد بتقلبات جوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

أرض زراعية وزارة الزراعة الموسم الشتوي سيول محتملة

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