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مستقبل وطن: المتحدث بـ"فيديو البحيرة" ليس عضوًا في الحزب

11:18 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
مستقبل وطن: المتحدث بـ"فيديو البحيرة" ليس عضوًا في الحزب

حزب مستقبل وطن

(مصراوي):

قال حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تلاحظ تداول مقطع ڤيديو لأحد القيادات الشعبية في محافظة البحيرة، وهو يتحدث عن انتخابات مجلس النواب، وتصوراته الخاصة عن حزب مستقبل وطن، وهو غير عضو في الحزب.

وأكد بيان عن الحزب، أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، يبذلون جهدًا كبيرًا في ترويج هذا المقطع المصور، ومحاولة إلصاق صفة حزبية بالمتحدث.

وتابع في بيانه، أن المتحدث بالمقطع لا يحمل أي صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن من قريب أو بعيد، بل لم يسبق له الانضمام إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأضاف أن الحزب لا يسعى أن يكون شبيهًا لأية أحزاب، لا في الشكل أو في الأداء السياسي بأي حال من الأحوال، بل إن حزب مستقبل وطن يرفض تمامًا أن يعاد إنتاج أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص على مصلحة مصر وشعبها.

حزب مستقبل وطن القيادات الشعبية البحيرة

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