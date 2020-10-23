"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمكافحة حشائش الزمير لمحصول القمح
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير.
وتمثلت التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في الآتي:
1- اتباع دورة زراعية يتخللها برسيم في الموسم الشتوي السابق بالتبادل مع القمح، أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85%.
2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.
3- فحص زراعات القمح مبكرًا لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الاخرى نظراً لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.
4- اتباع طريقة الزراعة الحراتي في حالة الأراضي شديدة الإصابة بالزمير.
5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.
6- استخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.
7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع أنفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.
8- ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة علي جانبي المراوي و المصارف.
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