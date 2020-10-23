تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء في شرم الشيخ بطول 1125 مترا

(مصراوي):

أنزل الربان المصري ولاء حافظ، برفقة مجموعة من الغواصين المصريين، اليوم الجمعة، أطول علم لدولة تحت الماء في العالم، بإنزال العلم المصري في مياه البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ.

وحقق الربان ولاء حافظ رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لمصر، من خلال إنزال العلم المصري تحت الماء، حيث بلغ طول العلم 1125 مترًا، ليعد بذلك أطول علم في العالم يتم تنفيذه تحت الماء، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، وكذلك العيد القومي للقوات البحرية المصرية.

وكان ولاء حافظ قد حقق رقما قياسيا آخر في الغطس والبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات متتالية، كأول مصاب شلل رباعي في العالم ينجح في البقاء لفترة كهذه تحت الماء.

جدير بالذكر أن الربان ولاء حافظ كان أحد أبطال القوات البحرية المصرية، وعمل بالقسم البحري في وزارة البحث العلمي، ثم عمل مرشدا بهيئة قناة السويس، قبل أن يتعرض لحادث سيارة عام 2016 تسبب في إصابته بشلل رباعي، وأفقده القدرة على الحركة تماما.