بيان عاجل بعد مشاهدة طلاب أفلام إباحية وفيديو الراقصة البرازيلية على شاشات مدرستهم

(مصراوي):

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعتي خرق الآداب العامة بالمدارس.

تمثلت الواقعة الأولى، بحسب بيان لعامر، في قيام بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني، مضيفًا أن الواقعة الثانية تمثلت في قيام العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، بمشاهدة فيديو الراقصة البرازيلية.

وأكد "عامر" في بيانه، أن العملية التعليمية في مصر تقدمت كثيرًا في ظل التطوير الشامل الذي يحدث فيها، ولكن ما حدث من "انحلال أخلاقي" في المدرستين يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة والحفاظ على مستقبل الطلاب.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة، عن دور مدير المدرسة والمدرسين، وأين كانوا عندما استخدم الطلاب شاشات العرض المخصصة للشرح في غير المطلوب منها؟ معربًا عن استيائه الشديد بسبب تكرار تلك الوقائع.​​