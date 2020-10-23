حدث في 8 ساعات| البحرية المصرية تنقذ مركبًا يرفع العلم التركي.. وأمطار رعدية في طقس السبت
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إنقاذ البحرية المصرية لمركب يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط، ورد الحكومة على 13 شائعة، وتفاصيل طقس السبت على القاهرة والوجه البحري.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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