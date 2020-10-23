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"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة ملف مؤقتي الأعلى للآثار

06:42 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة ملف مؤقتي الأعلى للآثار

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

(مصراوي):

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف العاملين المؤقتين في المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس.

وأوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن الدراسة انتهت إلى تعديل الشكل التعاقدي لـ2949 من المتعاقدين نقلًا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور.

ويعكف الآن الجهاز المركزي على دراسة الملف الخاص بالعاملين بأجر نظير عمل (السراكي) تمهيدًا للانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقى عدة مرات مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة هذه الملفات بالاضافة إلى ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحمد رحيمة المجلس الأعلى للآثار

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