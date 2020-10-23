أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي انتخابات النواب مناظرة ترامب وبايدن الأهلي والوداد الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"الأوقاف": افتتاح 25 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية

06:17 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
"الأوقاف": افتتاح 25 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

افتتحت وزارة الأوقاف 25 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة في افتتاح المساجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، والتي يبلغ عددها 409 مساجد تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن المحافظين ونوابهم أشادوا بجهود "الأوقاف" في عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ببيوت الله مبنى ومعنى، يرد على الجماعات المتطرفة، وأن الأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها ونظافتها، وأنها حققت رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي.

وأشارت إلى أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

كما ناشدت وزارة الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون معها في تنفيذ خطتها لمكافحة وباء كورونا، وأكدت الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وزارة الأوقاف المساجد

الخبر التالى:

الصحة: إرسال 34 طن مبيدات ومعدات رش إلى السودان لمواجهة آثار الفيضانات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106060

    عدد المصابين

  • 98624

    عدد المتعافين

  • 6166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41992013

    عدد المصابين

  • 31184544

    عدد المتعافين

  • 1142731

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الوقت حان لإنهاء رحلتي".. هشام عز العرب يعلن رحيله عن رئاسة البنك التجاري الدولي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا