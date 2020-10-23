عضو بـ"الشيوخ": الجماعة الإرهابية تهاجم المجلس قبل أن يبدأ.. لا يريدون تطورًا للوطن

(مصراوي):

قال النائب مصطفى النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الجماعة الإرهابية بدأت مبكرًا في الترويج بأن الغرفة التشريعية الثانية لن يكون لها دور في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أنصار الإرهابية لا يريدون تطورًا للبلاد، فهم يشككون في كافة المشروعات القومية ويطلقون دعوات تحريضية تخريبية بهدف ضرب الأمن وزعزعة الاستقرار، لكن وعي المصريين أفشل كافة هذه المخططات الخبيثة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن معظم دول العالم تعمل بنظام الغرفتين تشريعيتين، ووجود مجلس الشيوخ سيكون له انعكاس على الشارع، خاصة وأن المجلس له اختصاصات واسعة وكل ما من شأنه رفع المقومات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والنظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكل لجنة فرعية سيكون لها دور في إثراء الحياة في مصر عبر مقترحاتها بالقوانين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس لديه أجندة تشريعية مزدحمة تتمثل في إعداد دراسات لمساعدة الحكومة، وضع أجندة للتعامل مع قضايا الوطن الملحة"، خاصة وأنه يمثل كل الأحزاب السياسية التي لها ثقل ووزن في مصر، وهذا التنوع سيكون له دور كبير في إثراء المناقشات في مراجعة القوانين والجميع في منتهى الحرص على عرض كل الآراء والاستماع للرأي والرأي الأخر للوصول في النهاية إلى كل ما يفيد المصريين.​