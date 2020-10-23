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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعد لانتخابات "النواب 2020" بغرفة عمليات

04:04 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعد لانتخابات "النواب 2020" بغرفة عمليات

أرشيفية

كتب- مصراوي:

أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداداتها لأعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر انطلاق مرحلتها الأولى في الداخل غدا السبت بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس".

وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.

شباب الأحزاب انتخابات النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

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