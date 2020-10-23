مدفوعة الأجر.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وبحسب القرار، تمنح الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
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