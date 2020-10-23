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مدفوعة الأجر.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

02:35 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
مدفوعة الأجر.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء


كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبحسب القرار، تمنح الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجازة المولد النبوي

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