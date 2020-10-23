أمطار رعدية على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه يسود غدا السبت على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 80%.

كما يسود على الوجه البحري طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 80%.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 90%.

كما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ فرص سقوط الأمطار 90%.