تقرير حكومي.. طلاء واجهات أكثر من 122 ألف مبنى حتى الآن



كتب- مصراوي:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من جديد حرص الدولة على القضاء على أي مظاهر عشوائية موجودة في مختلف المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، سعياً للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لكافة المدن والمناطق، تحقيقاً لجودة الحياة لقاطني هذه المناطق.



جاء ذلك خلال استعراض تقرير تلقاه رئيس الوزراء من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات في التعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك لما يتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري، والذوق العام، لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.



وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن إجمالي المباني التي تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه وصل إلى 122 ألفا و646 مبنى على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظات أسوان، والدقهلية، والأقصر، على رأس المحافظات التي سجلت أعلى عدد مبانٍ تم طلاء واجهاتها، حيث وصل عدد المباني في أسوان إلى 56 ألفا و482 مبنى، و24 ألفا و788 مبنى في الدقهلية، و5 آلاف و613 مبنى بالأقصر، لافتاً إلى استمرار كافة الجهود داخل المحافظات المختلفة للانتهاء من تنفيذ التكليفات الصادرة في هذا الشأن.



ونوه وزير التنمية المحلية، إلى ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، تنفيذاً للتكليفات الصادرة بأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري لمختلف المدن والمناطق على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن التوجيهات للمحافظين تضمنت طلاء كافة واجهات وجوانب المباني والعمارات السكنية التي مازالت بالطوب الأحمر، وخاصة التي تتواجد على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوحيد اللون المخصص لكل منطقة، بما يعكس النسق الحضاري، والذوق العام للمنطقة، إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة.