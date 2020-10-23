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الحكومة ترد على 13 شائعة.. منها "رفع سن المعاش وإلغاء امتحانات النقل"

01:16 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
الحكومة ترد على 13 شائعة.. منها "رفع سن المعاش وإلغاء امتحانات النقل"

اجتماع مجلس الوزراء


كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

وردت الحكومة في تقريرها الأسبوعي على 13 شائعة على النحو التالي:

الشائعات مجلس الوزراء

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