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"الإياتا" يخفض توقعاته لحركة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 30% خلال 2020

12:00 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
"الإياتا" يخفض توقعاته لحركة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 30% خلال 2020

الاتحاد الدولي للنقل الجوي

كتب- محمد عبيد:

خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) توقعاته لحركة المرور في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2020 لتعكس تعافيا أضعف من المتوقع.

وتوقع الاتحاد في أحدث تقرير له عن حركة الطيران في الشرق الأوسط أن تصل أعداد الركاب للعام 2020 بالكامل في الشرق الأوسط (من / إلى / داخل) إلى 30% فقط من مستويات عام 2019 بانخفاض كبير عن نسبة 45% المتوقعة في يوليو.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط 60 مليون مسافر في عام 2020 مقارنة بـ 203 ملايين عام 2019، على أن يرتفع الطلب في الشرق الأوسط عام 2021 إلى 45% من مستويات 2019 ليصل إلى 90 مليون مسافر (من / إلى / داخل) المنطقة، ولا يتوقع العودة الكاملة إلى مستويات 2019 حتى أواخر عام 2024.

وفي أفريقيا توقع "الإياتا" أن يصل عدد الركاب للعام 2020 بأكمله في أفريقيا (من / إلى / داخل) إلى 30% فقط من مستويات 2019 بانخفاض كبير عن نسبة 45% المتوقعة في يوليو.

وأوضح الاتحاد أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة حوالي 45 مليون مسافر في عام 2020 مقارنة بـ 155 مليون في عام 2019 على أن يرتفع الطلب في عام 2021 إلى 45% من مستويات 2019 ليصل إلى ما يقرب من 70 مليون مسافر (من / إلى / داخل) المنطقة ولا يتوقع العودة الكاملة إلى مستويات 2019 حتى أواخر عام 2023.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا حركة الطيران

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