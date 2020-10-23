الزراعة تعلن استيراد 150 ألف طن تقاوي بطاطس للخارج تمهيدًا للعروة الصيفية

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التابعة للوزارة تلقت طلبات لاستيراد 150 ألف طن من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن فتح الباب الاستيراد بدءًا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لمصراوي، أنه ليس من المتوقع أن يتم استيراد كافة هذه الكميات من قبل الشركات الخاصة، على حسب حجم التقاوي المحلية وكمية الأراضي المنزرعة، لافتًا إلى أن هذه الكميات ستتم زراعتها لمحصول البطاطس المزروعة في العروة الصيفية المقبلة التي تزرع في ديسمبر ويناير المقبل.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بأن جميع الشحنات المستوردة لتقاوي البطاطس قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية وتتميز بالجودة العالية، لافتًا إلى ضرورة فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ وصول الحجر الزراعي بالتنسيق مع مشروع العفن البني بالبطاطس؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

ولفت العطار إلى أنه سيتم تصدير كميات كبيرة من هذه التقاوي بعد نضجها لمحصول بالأسواق الخارجية، والباقي يتم حفظها كتقاوي للسوق المحلية.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البني التابع لوزارة الزراعة، أن إدارة المشروع فحصت ما يقرب من 186 ألف طن تقاوي بطاطس، ضمن إجراءات المشروع، لافتةً إلى أن ما تم فحصه كان للموسم الشتوي الحالي.

وأشارت بلابل، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن ما تم فحصه من قبل إدارة المشروع هي كميات تقاوي البطاطس للمحصول المفترض تصديره للخارج.

جدير بالذكر أن محصول البطاطس يُزرع بين شهري ديسمبر ويناير، وهي العروة التي تكون بتقاوي مستوردة، وهذه العروة تغطي الاستهلاك المحلي، ابتداءً من شهر مايو وحتى أكتوبر، فضلاً عن تصدير كمية من الإنتاج.

وأهم ما في الأمر أنه يتم إنتاج تقاوي العروة الشتوية والنيلية من هذه العروة، وتكون نسبة إنتاجها عالية، حيث أنه في بعض الزراعات يصل الإنتاج إلى ما بين 20 - 22 طنًا للفدان.​