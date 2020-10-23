اليوم.. وزارة الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم أضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف، أن اليوم الجمعة، يشهد توزيع (6) أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (دمياط- الغربية- السويس)، بواقع (2) طن لكل محافظة.. وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.
وأوضحت الوزارة، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1140) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- بني سويف- الغربية- القليوبية- المنيا- أسيوط- سوهاج- الدقهلية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- الوادي الجديد- بورسعيد- الشرقية- المنوفية- جنوب سيناء- شمال سيناء- قنا- البحر الأحمر- مطروح- دمياط- أسوان- السويس- الأقصر- البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
كما تؤكد عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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