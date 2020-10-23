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غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات النواب

02:46 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات النواب

مجلس النواب

ينطلق صباح غدٍ السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلي المصريون بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع بالخارج.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، غد السبت، وتنتهي في الثامن من ديسمبر.

وتجري انتخابات المرحلة الأولى في محافظات، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في الداخل.

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