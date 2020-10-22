برلماني: تحسين أوضاع المعلم مفتاح نجاح العملية التعليمية

مصراوي

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلم مفتاح نجاح العملية التعليمية، وأن وجود رعاية دائمة له واهتمام متواصل به ينمي قدراته الفنية والعلمية والتربوية وتوفير الظروف المواتية للعطاء والتميز والإبداع وهذا الحرص المشترك إنما يدل على اقتناع راسخ بأن المعلم الناجح هو عصب العمل التربوي المحقق لأهداف الدولة وطموح المجتمع.

وأشار النائب، إلى أن المعلم يظل أساس العملية التعليمية، وضعت الدولة أوضاع المعلمين على قمة أولوياتها الوطنية، وسنت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم، خاصة أن المعلمين لهم دور كبير جدًا في خلق أجيال صالحة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، فأي عملية إصلاح وتطوير للعملية التعليمية يجب أن تبدأ بتدريب المعلم والاهتمام بحوافزه وتطوير أساليبه باعتباره المعني في صناعة الإنسان وبناء قدراته الشخصية المتكاملة.

وأضاف، أن الحديث عن معلم يعني الحديث عن بناء المستقبل الذي نريده من أجل الارتقاء في الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن ثم لا يمكن إغفال دور المعلم الرئيسي مما يستدعى ضرورة أن يكون تمكين المعلمين عملية مستمرة، بحيث يتم تطويرهم على اعتباره رحلة حياة يتم من خلالها اكتساب الخبرات مدى الحياة التي من شأنها أن تمكنهم من ممارسة القيادة والسلطة واتخاذ القرارات وممارستها كل على حسب ظروفه الخاصة.