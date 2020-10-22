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وكيل "الشيوخ" تكشف تفاصيل عمل لجنة إعداد لائحة المجلس

10:12 م الخميس 22 أكتوبر 2020
وكيل "الشيوخ" تكشف تفاصيل عمل لجنة إعداد لائحة المجلس

وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي

مصراوي
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تعمل على مدار 30 يوما.

وأضافت في بيان لها، الخميس، هناك بالفعل مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي و التصويت عليه، وإحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه، باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.

وأشارت إلى أن اللائحة ستتضمن تفاصيل العمل في المجلس و اللجان المتخصصة التي سيشملها و كيفية الانضمام إليها و مسار المناقشات في اللجان والجلسات العامة، وأدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، و تقدم الأعضاء بالمقترحات، و غير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

ونوهت إلى أن اللائحة ستنظم كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، و توضح ما يتمتع به العضو من حقوق، و ما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب اتباعها، وتحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.

فيبي فوزى مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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