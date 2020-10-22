متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وعن حالة الأمطار، قالت الهيئة، إنه مع استمرار حالة عدم الاستقرار والتي يصاحبها الأمطار المتوسطة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى الإسكندرية والبحيرة متوسطة الشدة، ومع تقدم ساعات النهار تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ثم من بعد العصر تتقدم إلى دمياط ووسط الدلتا ومدن القناة تكون متوسطة تغزر أحيانا، ثم تعاود مساء الأمطار المتوسطة الشدة على السواحل الغربية.
وعن القاهرة الكبرى، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء الجمعة.
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