أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

09:59 م الخميس 22 أكتوبر 2020
متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

سقوط الأمطار- أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن الطقس على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن حالة الأمطار، قالت الهيئة، إنه مع استمرار حالة عدم الاستقرار والتي يصاحبها الأمطار المتوسطة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى الإسكندرية والبحيرة متوسطة الشدة، ومع تقدم ساعات النهار تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ثم من بعد العصر تتقدم إلى دمياط ووسط الدلتا ومدن القناة تكون متوسطة تغزر أحيانا، ثم تعاود مساء الأمطار المتوسطة الشدة على السواحل الغربية.

وعن القاهرة الكبرى، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء الجمعة.

سقوط الأمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

برلمانية عن زيادة بدل المعلمين: "هدية السيسي لهم"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا