وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بالقلعة.. صور

مصراوي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس، افتتاح فعاليات الدورة 13 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح والتى تأتى بصورة استثنائية تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الاّثار والسياحة ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب وعدد من الهيئات الوطنية وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين.

وقالت عبد الدايم: "إن الموسيقى ترتقي بالنفس وتدفعها للسمو في آفاق أرحب والموسيقى الروحية ترتحل بالوجدان في بحار التجرد من أهواء الحياة، ومن هنا يأتي الاهتمام بمهرجان سماع الدولي للموسيقى الروحية الذي يجمع أطيافاً من هذا اللون الإبداعي ذو الطابع الخاص ويجمع موسيقيين من أنحاء العالم ليلتقوا تحت سماء القاهرة التي تُعد بمساجدها وكنائسها نموذجا للتسامح والسلام وتوحد الروح مع الجسد وتناغم الموسيقى مع عازفيها ومستمعيها".

وأضافت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمحافل التى تعكس حضارة المجتمع ورقيه، فمن ينصت إلى الموسيقى يسمو فوق الإشكاليات المعاصرة ويتحداها بلواء الثقافة والتنوير.

وأشادت عبد الدايم، بدور الدولة المصرية وإصرارها بأن تحرص وزارة الثقافة على إقامة جميع الفعاليات الدولية ذات الرسائل التنويرية في ظل الظروف الراهنة، في ذات الوقت الذي تتوقف به معظم الفعاليات الدولية حول العالم.

وقال رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، إن المهرجان يستهدف إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة والتراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى فى مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان المتمثلة في "المحبة- التسامح- السلام"، ورسالة مهمة لشعوب العالم تعكس مكانة وريادة مصر الحضارية.

يُشار إلى أنه تم اختيار دولة "لبنان" كضيف شرف هذه الدورة وشخصية المهرجان كوكب الشرق "أم كلثوم" وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 22-29، بمشاركة 20 فرقة ما بين فرق مصرية وفرق كنسية مصرية وأخرى ينتمي أعضاؤها إلى بعض السفارات الأجنبية المقيمة بمصر.

كما يكرم المهرجان مجموعة من الشخصيات والأسماء الفنية التي أثرت هذا المجال بإبداعاتها البناءة وهم اسم أمير الشعراء أحمد شوقي، والفنانة الكبيرة فيروز، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين.

وتقام الفعاليات في القلعة، وقبة الغورى، المتحف القبطي" مجمع الأديان" الذي سيقام به فعاليات ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" في دورته الساسة" يوم 25 أكتوبر وتشارك فيه معظم الفرق فى قداس كونى مع الجمهور، وسيقام احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة في الختام 29 أكتوبر تحت عنوان" ياجمال النبى" وذلك تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذا إلى جانب إقامة سوق شعبي لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة.