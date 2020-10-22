وزيرة البيئة: صُدمت من "بائعة خضار" لا تعرف مصطلح "تنمية مستدامة"

مصراوي

قالت الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت في عملية تبسيط المصطلحات البيئية بدءا من الصف الثالث الابتدائي في المناهج التعليمية الخاصة بهم، لكن لدينا محدودية في الثقافة البيئية ونعترف بذلك- "بحسب تعبيرها".

وتابعت "فؤاد"، في كلمتها بندوة الإعلام البيئي التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلة: "لما نزلت سوق الخضار في الغردقة اتصدمت أن السيدة اللي بتبيع مش فاهمة الكلام اللي بقوله بخصوص التنمية المستدامة".

وتحدثت عن مشروع بايوجاز قائلة : "أتينا بمجموعة من الشباب لجمع المخلفات الزراعية وعملوا وحدة اسمها بيوجاز بـ7 آلاف جنيه وتنتج غازًا رخيصًا، فدربت الشباب ووفرت له فرصة عمل وإنتاج، وطالبت بتعميم النماذج الإيجابية.

وقالت: "هذه النماذج لو تم وضعها في صورة فيديو للمواطن هيفهم أنه بيعمل تنمية مستدامة دون أن يشعر فنحتاج أن يقوم الإعلام بتبسيط المفاهم البيئية الصعبة للناس".

وقالت وزيرة البيئة، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة و الحفاظ عليها وانتشار الأمراض وتحرك العالم نحو هذا الملف، مضيفة أنه من ٦٠- ٦٥ % من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئي.

وعقد المجلس الأعلى للاعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإعلاميين ورؤساء التحرير.

وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته واهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكا في المسئولية.