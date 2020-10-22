بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة السويس

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مصراوي

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، صباح اليوم معرضا للكتاب في قصر ثقافة السويس بالمشاركة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتزامن افتتاح هذا المعرض مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة السويس ويستمر حتى 28 من أكتوبر الجاري.

وافتتح المعرض الكاتب محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن الدكتور هيثم الحاج علي، بحضور ابتسام فريد القائم بأعمال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

بدأت فعاليات الافتتاح على أنغام فرقة السمسمية السويسية التابعة لفرع ثقافة السويس بالهيئة العامة لقصور الثقافة حيث شدا أعضاء الفرقة بالأغنيات الشهيرة للسويس مثل يابيوت السويس وارفع العلم وغيرها من الأغنيات الوطنية الشهيرة.

وحرصت هيئة الكتاب على المشاركة بعدد كبير من الإصدارت المتنوعة من إصدارات الهيئة في جميع المجالات الأدبية والفكرية والاجتماعية والتاريخية والطفل من نشر عام وسلاسل ومكتبة الأسرة وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة.

وجاء على قائمة تلك الإصدارات كتاب حكايات الولاد والأرض الذي يرصد بعض من قصص شهداء الجيش المصري، وأيضا كتاب سيلفي مع الشهيد الذي احتوى على إحدى هذه القصص.

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد كبير من إصداراتها المتميزة فاحتوى جناحها على مجموعة من سلسلة الذخائر وذاكرة الكتابة وقطر الندى للطفل وغيرها من الإصدارات التي يتنظرها أبناء محافظة السويس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة الاهتمام بالتوسع في وصول الخدمة الثقافية لربوع مصر كافة من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة ومعارض الكتاب التي تجوب المحافظات.