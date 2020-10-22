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حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تعلن الاستعداد لانتخابات النواب.. وتفاصيل طقس الـ 72 ساعة

07:07 م الخميس 22 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تعلن الاستعداد لانتخابات النواب.. وتفاصيل طقس الـ 72 ساعة

الرئيس السيسي ورئيس المجر

كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تهنئة الرئيس السيسي رئيس المجر بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، واستعراض رئيس الوزراء فرص دعم وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وإعلان الأرصاد الجوية انخفاض الحرارة وزيادة الأمطار.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي رئيس المجر القوات المسلحة انتخابات النواب الأرصاد

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الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

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