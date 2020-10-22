حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تعلن الاستعداد لانتخابات النواب.. والأرصاد توضح طقس 72 ساعة
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تهنئة الرئيس السيسي رئيس المجر بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، واستعراض رئيس الوزراء فرص دعم وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وإعلان الأرصاد الجوية انخفاض الحرارة وزيادة الأمطار.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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