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مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

07:02 م الخميس 22 أكتوبر 2020
مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارس

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم، وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، الموجودين داخل مصر خلال الفترة الحالية.

وتعرَّف الوفد المشارك في مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية، على جهود مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية.

وتعرَّف الوفد -من خلال شرح مفصَّل- على المهام التي تؤديها كافة وحدات المرصد في متابعة أحوال المسلمين حول العالم، ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي داخل مجتمعاتهم مع الحفاظ على هويَّتهم الإسلامية.

من جهتهم، أعرب أعضاء وفد «شباب الدارسين بالخارج» عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في مكافحة التطرف ومتابعة أحوال المسلمين، مشيدين بأنشطة المرصد وتقاريره المكتوبة والمرئية بـ12 لغة، وجهوده داخل مصر وخارجها.

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مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المصريين الدارسين بالخارج

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