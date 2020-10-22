تكريم المزارعين أًصحاب تجربة "الري بالتنقيط" في ختام أسبوع القاهرة للمياه

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كتب - أحمد مسعد:

كرم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عدد من المزراعين أصحاب تجربة استخدام الري بالتنقيط والري بالرش، خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان أسبوع القاهرة الثالث للمياه، أبرز التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، كما ناقش الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات التي من شأنها تحقيق الأمن المائي.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.