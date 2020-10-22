أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

05:04 م الخميس 22 أكتوبر 2020
البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

البحرية المصرية والإسبانية

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراَ بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطتين المصريتين (الناصر) و (أبوقير) مع الفرقاطة الإسبانية ( SANTA MARIA ، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تدريبات الدفاع الجوي وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة.

اشتمل التدريب أيضاً على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

البحرية المصرية والإسبانية القوات البحرية تدريب بحري البحر الأحمر

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: نركز على التعافي الأخضر لمواجهة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا