البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراَ بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطتين المصريتين (الناصر) و (أبوقير) مع الفرقاطة الإسبانية ( SANTA MARIA ، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تدريبات الدفاع الجوي وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة.

اشتمل التدريب أيضاً على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.