محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا



كتب- محمد نصار:



طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن العلاج الوقائي لا يتطلب سوى الالتزام باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وتطهير المكان.



وشدد عبدالعال، على أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته محافظة القاهرة، وضم جميع الأجهزة المعنية لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكد محافظ القاهرة، على جميع مديري المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات وقاية الطلاب بصفة مستمرة وتخصيص حجرة بكل مدرسة للإشراف الصحي وفحص أي حالات اشتباه، مشدداً على ضرورة التوعية في المدارس يوميا باتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين مع إلزام مديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس للتأكد من تواجد الزائرة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة خروج الطلاب من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي على دفعات وأن يفصل بين كل دفعة مدة زمنية كافية لمنع التزاحم مع إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية.



وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام والنقل الجماعي بضرورة التزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات الطبية وتعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة حرصًا على الصحة العامة مع عقد دورات توعية صحية للعاملين وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره.



كما أكد على ضرورة إلزام جميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة (الديوان العام والأحياء ومديريات الخدمات) بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ومنع دخول أي طالب خدمة من المواطنين للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا على الصحة العامة.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور العبادة في المساجد والكنائس بتوعية المواطنين باتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين كغسل الأيدي والتقليل من المصافحة والتواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة.



وطالب المحافظ مسئولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات وأن تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاح خطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس.